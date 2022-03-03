ЛНР и ДНР возьмут освобождённые населённые пункты под административную ответственность
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По словам Пушилина, это делается для обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории.
Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о создании администрации на освобождённых из-под контроля Киева территориях. Документы опубликованы на их сайтах.
"В целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобождённых населённых пунктов [принято решение] включить [их] в зону влияния и ответственности", — говорится в тексте указа главы ДНР.
Пушилин распорядился взять под административный контроль муниципалитетов ДНР 36 освобождённых населённых пунктов. Он поручил органам исполнительной власти республики реализовать свои полномочия на этих территориях и при необходимости создать там территориальные представительства. Также определено временное подчинение населённых пунктов в районах, административные центры которых ещё не освобождены.
Аналогичные распоряжения сделал глава ЛНР Пасечник, предписав создать администрации городов и районов как на освобождённых территориях, так и на находящихся под контролем Киева.
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