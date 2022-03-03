Путин: В ходе "Операции Z" наши военнослужащие действуют как настоящие герои

Российский лидер отметил, что солдаты РФ сражаются стойко, с полным пониманием своего дела, жертвуют собой и своей жизнью, чтобы спасти товарищей и мирных жителей.

Российские военнослужащие, участвующие в "Операции Z", проводимой на Украине, выполняют задачи по обеспечению безопасности родины и делают это, проявляя героизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом заседания с Совбезом РФ.

"Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", — сказал российский лидер.