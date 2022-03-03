Путин: В ходе "Операции Z" наши военнослужащие действуют как настоящие герои
Российский лидер отметил, что солдаты РФ сражаются стойко, с полным пониманием своего дела, жертвуют собой и своей жизнью, чтобы спасти товарищей и мирных жителей.
Российские военнослужащие, участвующие в "Операции Z", проводимой на Украине, выполняют задачи по обеспечению безопасности родины и делают это, проявляя героизм. Об этом заявил президент России Владимир Путин перед началом заседания с Совбезом РФ.
"Выполняя поставленные задачи по защите наших людей в Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои", — сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что российские военные сражаются стойко, с полным пониманием своего дела. Даже после ранения они остаются в строю, жертвуя собой и своей жизнью, чтобы спасти товарищей и мирных жителей, подчеркнул Путин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © ТАСС/Zuma