Нарышкин: Есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие, а США были готовы подставить плечо

По словам главы СВР, американская сторона рассчитывала, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся "отнюдь не на запад, а на восток".

Служба внешней разведки располагает данными о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, а США об этом знали и не препятствовали таким планам. Об этом сообщил в четверг директор службы Сергей Нарышкин. Соответствующий технический потенциал у соседней страны гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи, отметил он.

"Американцы не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — приводит слова Нарышкина сайт СВР.