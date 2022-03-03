Нарышкин: Есть данные, что Украина разрабатывала ядерное оружие, а США были готовы подставить плечо
Сергей Нарышкин. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
По словам главы СВР, американская сторона рассчитывала, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся "отнюдь не на запад, а на восток".
Служба внешней разведки располагает данными о том, что Украина разрабатывала собственное ядерное оружие, а США об этом знали и не препятствовали таким планам. Об этом сообщил в четверг директор службы Сергей Нарышкин. Соответствующий технический потенциал у соседней страны гораздо выше, чем у Ирана или Северной Кореи, отметил он.
"Американцы не только не препятствовали реализации указанных планов, но и были готовы, что называется, подставить украинцам плечо, очевидно, рассчитывая, что украинские ракеты с ядерными боеголовками обратятся отнюдь не на запад, а на восток", — приводит слова Нарышкина сайт СВР.
Напомним, что на днях глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А сегодня он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".
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