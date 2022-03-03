В Минобороны России вызвали военного атташе Хорватии
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В министерстве уточнили, что это связано с хорватским гражданином, который участвовал в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в 2015 году.
Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии, об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По данным ведомства, на Украину прибыло около 200 хорватских наёмников.
"Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Хорватии в Москве", — заявил Конашенков.
В министерстве сообщили, что военному атташе указали на незаконную деятельность хорватского гражданина Дениса Шелера, который участвовал в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в 2015 году и формирует отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что прибывшие на Украину наёмники совершают атаки на колонны российской техники. Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что налёты совершаются с применением оружия, которым Запад продолжает накачивать Киев. В частности, речь идёт о Javelin, NLOW и Stinger.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.