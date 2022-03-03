В Минобороны России вызвали военного атташе Хорватии

В министерстве уточнили, что это связано с хорватским гражданином, который участвовал в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в 2015 году.

Министерство обороны России вызвало военного атташе Хорватии, об этом заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По данным ведомства, на Украину прибыло около 200 хорватских наёмников.

"Сегодня в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при Посольстве Хорватии в Москве", — заявил Конашенков.

В министерстве сообщили, что военному атташе указали на незаконную деятельность хорватского гражданина Дениса Шелера, который участвовал в боевых действиях на Юго-Востоке Украины в 2015 году и формирует отряды хорватских наёмников для отправки на Украину.