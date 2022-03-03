В Европе призвали меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газа

По оценке МЭА, в 2021 году Запад импортировал из России около 155 миллиардов кубов, что в целом на европейском рынке составляет 40%.

Международное энергетическое агентство рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Об этом говорится в разработанном для Евросоюза плане.

"Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — сообщается в документе.

Отмечается, что средняя температура в домах стран ЕС сейчас выше 22 градусов. По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, что в целом на европейском рынке составляет 40%.