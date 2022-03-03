В Европе призвали меньше отапливать дома, чтобы снизить зависимость от газа
По оценке МЭА, в 2021 году Запад импортировал из России около 155 миллиардов кубов, что в целом на европейском рынке составляет 40%.
Международное энергетическое агентство рекомендовало европейцам меньше топить дома, чтобы способствовать снижению зависимости Европы от российского газа. Об этом говорится в разработанном для Евросоюза плане.
"Корректировка отопления в домах может сразу же снизить годовую потребность в газе на десять миллиардов кубометров за один градус, одновременно уменьшая и счета за энергию", — сообщается в документе.
Отмечается, что средняя температура в домах стран ЕС сейчас выше 22 градусов. По оценке МЭА, Европа в 2021 году импортировала из России около 155 миллиардов кубов газа, что в целом на европейском рынке составляет 40%.
Ранее Лайф писал, что стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти $2280. Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2279 за тысячу кубометров, или 198,56 евро за МВт*ч. В целом стоимость газа с начала торгов растёт на 20%.
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