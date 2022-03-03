Mango прекращает свою деятельность в России

Испанская компания по дизайну и производству одежды Mango приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщается на главной странице официального сайта.

"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", — говорится в сообщении.

Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Причины такого решения не сообщаются, пользователям предлагают следить за страницей с информацией, чтобы оставаться в курсе любых изменений. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M).