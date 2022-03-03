Mango прекращает свою деятельность в России
Решение связано с "текущими трудностями", которые были вызваны проблемами с транспортировкой и поставками. Из-за них компания не может гарантировать обеспечение своего функционирования в РФ.
Испанская компания по дизайну и производству одежды Mango приостанавливает свою деятельность в России. Об этом сообщается на главной странице официального сайта.
"Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране", — говорится в сообщении.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Причины такого решения не сообщаются, пользователям предлагают следить за страницей с информацией, чтобы оставаться в курсе любых изменений. Также об этом сообщила международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M).
Лайф напоминает, что поводом для санкций в отношении России и прочих ограничений экономического плана стала российская "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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