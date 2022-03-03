Кремль не поддержал законопроект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z"

Пресс-секретарь президента России заявил, что военная служба является долгом и привилегией. Она не может выступать в качестве наказания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на военную службу в Луганскую и Донецкую народные республики не могут быть призваны те, кто привлекался к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z". Так он отреагировал на соответствующий законопроект.

"Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием", — заявил Песков.