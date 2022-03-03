Кремль не поддержал законопроект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z"
Пресс-секретарь президента России заявил, что военная служба является долгом и привилегией. Она не может выступать в качестве наказания.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на военную службу в Луганскую и Донецкую народные республики не могут быть призваны те, кто привлекался к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z". Так он отреагировал на соответствующий законопроект.
"Призыв на военную службу — это долг и привилегия. Это не может быть наказанием", — заявил Песков.
Ранее в Госдуму внесли законопроект об отправке в ЛДНР задержанных на протестах против спецоперации. Авторы документа считают, что такие люди должны увидеть своими глазами "то, во что превратил киевский режим территории этих республик".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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