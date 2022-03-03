Нилов: Проект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z" соответствует нормам

Парламентарий уточнил, что инициатива разработана в связи с обострением информационной войны, распространения фейковых сообщений и статей.

Законопроект об отправке граждан, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z", нести воинскую службу в Донбасс сохраняет все нормы закона о призыве. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Сохраняются все действующие нормы закона о призыве на военную службу", — сказал он.

Нилов уточнил, что законопроект разработан в связи с обострением информационной войны, распространения фейковых сообщений и статей. По его словам, дезинформация переполняет наше информационное пространство, что способствует повышению социальной напряжённости и формированию неправильной позиции.