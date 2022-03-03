Нилов: Проект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z" соответствует нормам
Ярослав Нилов. Обложка © ТАСС / Ярослав Нилов
Парламентарий уточнил, что инициатива разработана в связи с обострением информационной войны, распространения фейковых сообщений и статей.
Законопроект об отправке граждан, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z", нести воинскую службу в Донбасс сохраняет все нормы закона о призыве. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Сохраняются все действующие нормы закона о призыве на военную службу", — сказал он.
Нилов уточнил, что законопроект разработан в связи с обострением информационной войны, распространения фейковых сообщений и статей. По его словам, дезинформация переполняет наше информационное пространство, что способствует повышению социальной напряжённости и формированию неправильной позиции.
Ранее Лайф рассказал, что в ЛДПР назвали героями участников "Операции Z". Партия выразила поддержку Российской армии, отметив, что понимает, насколько важен для всей страны в эти дни боевой дух военнослужащих.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.