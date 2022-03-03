Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Чеченский лидер добавил, что президент Владимир Зеленский лично несёт ответственность за гибель солдат ВСУ и будущее народа Незалежной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что выдаст награду за головы командиров украинских националистов — 500 тысяч долларов за каждого. Об этом говорится в его телеграм-канале.

"Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов. Говорю это не как чиновник, а как доброволец от имени патриотов России, таких же добровольцев, имеющих финансовые возможности, и которые изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира", — написал Кадыров.

Он также обратился к руководству ВСУ и СБУ, отметив, что, как "более образованные и грамотные люди", они должны были разобраться в ситуации и поддержать российские подразделения, чтобы "вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины".

"Но почему-то вы больше испугались бандеровцев. Не бойтесь их! Рядом с российскими военными вам не должно быть страшно. Наоборот, вы только ускорите процесс без потерь в рядах армии и мирного населения, без разрушения городов", — считает он.

А обращаясь к Владимиру Зеленскому, Кадыров призвал его одуматься и понять, что никакие бункеры его не спасут. Чеченский лидер добавил, что украинский президент лично несёт ответственность за гибель солдат ВСУ и будущее своего народа.