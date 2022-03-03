Конашенков: Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины

Представитель Минобороны России порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем соглашаться на подобные предложения.

Страны Запада нарастили отправку добровольцев-контрактников частных военных компаний на Украину, где ведётся российская военная спецоперация. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения Российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил он.

Конашенков подчеркнул, что все военные, направляемые Западом в качестве помощи киевскому националистическому режиму, "по международному гуманитарному праву не являются комбатантами" и не имеют права на статус военнопленного.

"Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — предупредил он.