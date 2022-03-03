Конашенков: Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины
Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны РФ
Представитель Минобороны России порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем соглашаться на подобные предложения.
Страны Запада нарастили отправку добровольцев-контрактников частных военных компаний на Украину, где ведётся российская военная спецоперация. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Обращаем внимание, что на фоне окружения и уничтожения Российскими вооружёнными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний", — отметил он.
Конашенков подчеркнул, что все военные, направляемые Западом в качестве помощи киевскому националистическому режиму, "по международному гуманитарному праву не являются комбатантами" и не имеют права на статус военнопленного.
"Призываем граждан иностранных государств, планирующих ехать воевать за киевский националистский режим, семь раз подумать перед поездкой", — предупредил он.
Ранее Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.