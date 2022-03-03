В Госдуму внесли законопроект об отправке в ЛДНР задержанных на протестах против спецоперации
Авторы документа считают, что такие люди должны увидеть своими глазами "то, во что превратил киевский режим территории этих республик".
В Государственную думу внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Документ опубликован в думской базе данных.
"Граждане, привлечённые к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооружённых сил Российской Федерации за пределами территории РФ, подлежат призыву на военную службу", — говорится в тексте проекта.
Сообщается, что эти лица для прохождения военной службы будут направлены на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой.
"Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик", — отметили авторы проекта.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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