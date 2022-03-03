В Госдуму внесли законопроект об отправке в ЛДНР задержанных на протестах против спецоперации

Авторы документа считают, что такие люди должны увидеть своими глазами "то, во что превратил киевский режим территории этих республик".

В Государственную думу внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против российской спецоперации. Документ опубликован в думской базе данных.

"Граждане, привлечённые к ответственности за участие в несанкционированном публичном мероприятии, направленном против использования Вооружённых сил Российской Федерации за пределами территории РФ, подлежат призыву на военную службу", — говорится в тексте проекта.

Сообщается, что эти лица для прохождения военной службы будут направлены на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Инициаторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов и Андрей Луговой.