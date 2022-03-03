Большунов — о недопуске на этапы Кубка мира по лыжным гонкам: Заставляет становиться сильнее

Спортсмен поделился, что ощущал давление со стороны организаторов и участников, хотя причин для этого не было. Он до последнего надеялся, что ситуация завершится благополучно.

Лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после решения о недопуске на этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что против участия спортсменов РФ в этапах Кубка мира выступали и обычные лыжники, которые были враждебно настроены к коллегам из России. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя решение Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

"Не только федерация, но также и спортсмены высказывались не очень хорошо, поэтому у нас остался только один выход — уехать и не раздражать. <...> Мы хотели показывать честную борьбу, как мы это привыкли делать. Всё-таки спорт — это как минимум мир. Но, видимо, мало кто понимает, что спорт — это мирные отношения. Это (недопуск. — Прим. Лайфа) заставляет нас становиться сильнее", — подчеркнул Большунов.

Спортсмен отметил, что чувствовал давление, хотя не давал для этого поводов.

Ранее Лайф писал, как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине. Международные федерации проводят абсолютно беспрецедентную атаку на наших атлетов, хотя они не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Незалежной. Такого давления на отечественный спорт не было никогда.