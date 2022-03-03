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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 15:31

Большунов — о недопуске на этапы Кубка мира по лыжным гонкам: Заставляет становиться сильнее

Спортсмен поделился, что ощущал давление со стороны организаторов и участников, хотя причин для этого не было. Он до последнего надеялся, что ситуация завершится благополучно.

Лыжник Александр Большунов поделился эмоциями после решения о недопуске на этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Видео © Телеканал "Звезда"

Российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, что против участия спортсменов РФ в этапах Кубка мира выступали и обычные лыжники, которые были враждебно настроены к коллегам из России. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", комментируя решение Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

"Не только федерация, но также и спортсмены высказывались не очень хорошо, поэтому у нас остался только один выход — уехать и не раздражать. <...> Мы хотели показывать честную борьбу, как мы это привыкли делать. Всё-таки спорт — это как минимум мир. Но, видимо, мало кто понимает, что спорт — это мирные отношения. Это (недопуск. — Прим. Лайфа) заставляет нас становиться сильнее", — подчеркнул Большунов.

Спортсмен отметил, что чувствовал давление, хотя не давал для этого поводов.

Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"
Какие соревнования уже отменили из-за "Операции Z"

Ранее Лайф писал, как Запад изолирует российский спорт на фоне событий на Украине. Международные федерации проводят абсолютно беспрецедентную атаку на наших атлетов, хотя они не имеют никакого отношения к тому, что происходит в Незалежной. Такого давления на отечественный спорт не было никогда.

Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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Обложка © Телеканал "Звезда"

Никита Осипов
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