В ЛДПР назвали героями участников "Операции Z": Твёрже взгляд и выше подбородок!

Партия выразила поддержку Российской армии, отметив, что понимает, насколько важен для всей страны в эти дни боевой дух военнослужащих.

Фракция ЛДПР в Государственной думе РФ обратилась к воинам – участникам спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Как уточняется, проведение военной специальной "Операции Z" направлено на "освобождение наших соотечественников от нацистской хунты". При этом лидер партии Владимир Жириновский заявил о необходимости занять жёсткую линию и требовать выполнения наших условий.

Как уточняется, долгие годы ЛДПР требовала оказать военную помощь ЛНР и ДНР. И наконец Верховный главнокомандующий отдал приказ, после чего началась ликвидация нацистов на Украине. При этом операция ведётся уникальным образом: без массированных бомбёжек, без ввода масштабных сил, без малейшей агрессии против мирных граждан. Уничтожаются нацисты, военнослужащие ВСУ возвращаются по своим домам. Беспрецедентная по чистоте операция в сравнении с тем, какие руины после себя оставила американская армия в Ираке, в Ливии, в Афганистане. "На Украине вся кровь гражданских на руках их собственных вояк-неумех или мародёров и бандитов", — отметили в партии.

В связи с этим ЛДПР выражает поддержку Российской армии. Фракция понимает, насколько важен для всей России в эти дни боевой дух военнослужащих, и уверяет, что "в эти дни вся Россия с вами". В партии призвали российских воинов сражаться умело и решительно, честно исполнять свой воинский долг, оставаясь верными присяге России до конца. Там отметили, что они достойны славы наших героических предков, уничтожавших врага на полях сражений Европы и Азии.