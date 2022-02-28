Ассоциация юристов России выступила в поддержку "Операции Z" по защите Донбасса

Организация выразила надежду на то, что любые действия и события будут рассматриваться мировым сообществом исключительно с точки зрения международного права.

Сопредседатели Ассоциации юристов России (АЮР) в связи с проведением военной спецоперации по защите Донбасса опубликовали заявление, где подчеркнули, что правовое государство РФ должно было вмешаться в "геноцид населения Донбасса", длящийся с 2014 года.

"Действия, которые применяются киевскими властями по отношению к признанным РФ республикам, трактуются как проявление агрессии исключительно в соответствии с теми критериями, которые определены резолюцией Генеральной ассамблеи ООН 3314 (XXIX). Таким образом, законность принятых президентом РФ решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами РФ, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи России иностранным государствам относится к компетенции президента РФ", — говорится в заявлении.

В документе отмечается также, что обязанность РФ как правового государства — принять максимально возможные меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших "длящийся с 2014 года геноцид населения Донбасса". Кроме того, юристы подчеркнули, что на сегодняшний день ряд государств – членов ООН не желают видеть массовые и подтверждённые многочисленными свидетельствами факты вопиющего нарушения основополагающих норм международного гуманитарного права.