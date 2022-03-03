Захарова: Россия готова к продолжению диалога с Украиной, чтобы прекратить кровопролитие

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что о таких намерениях российское руководство заявляло неоднократно.

РФ готова к продолжению переговоров с украинской стороной с целью недопущения дальнейшего кровопролития. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чём неоднократно заявляло российское руководство", — сообщила дипломат на брифинге.