Захарова: Россия готова к продолжению диалога с Украиной, чтобы прекратить кровопролитие
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что о таких намерениях российское руководство заявляло неоднократно.
РФ готова к продолжению переговоров с украинской стороной с целью недопущения дальнейшего кровопролития. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чём неоднократно заявляло российское руководство", — сообщила дипломат на брифинге.
Ранее Захарова заявила о том, что спецслужбы США, диктующие Киеву тактику переговоров, не жалеют народ Украины. Дипломат указала, что "отряженные" переговорщики тянут с приездом на место встречи, заявляют об усталости и "заваливаются" спать, а также торгуются по поводу выбора площадки для беседы.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня. Встреча началась около 18:00 мск 3 марта.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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