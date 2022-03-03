Захарова: США шантажом заставили другие страны принять резолюцию ГА ООН по Украине

По её словам, нельзя называть единым голос Генассамблеи, если "поднесли санкционное дуло к голове другого государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять".

Западные страны во главе с Соединёнными Штатами использовали шантаж, подкуп и угрозы санкциями для принятия большинством стран резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации. Был и неприкрытый шантаж, попытки подкупа, а были и угрозы санкциями", — сказала она.