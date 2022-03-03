Захарова: США шантажом заставили другие страны принять резолюцию ГА ООН по Украине
По её словам, нельзя называть единым голос Генассамблеи, если "поднесли санкционное дуло к голове другого государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять".
Западные страны во главе с Соединёнными Штатами использовали шантаж, подкуп и угрозы санкциями для принятия большинством стран резолюции Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Западные страны во главе с США приложили, конечно, неимоверные усилия, чтобы обеспечить широкое одобрение этого документа. В ход пошли все методы воздействия на делегации. Был и неприкрытый шантаж, попытки подкупа, а были и угрозы санкциями", — сказала она.
Захарова отметила, что международное единство было "выбито" именно такими способами. По её словам, это нельзя называть единым голосом Генассамблеи, если "поднесли санкционное дуло к голове другого государства, которое не в состоянии в принципе этому противостоять". У такой страны нет выбора, добавила представитель МИД.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Запрет вступит в силу на десятый день после публикации в "Официальном журнале ЕС", а также будет применяться к определённым категориям юридических лиц.
Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ