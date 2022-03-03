Эксперт Иртуганов: С уходом IKEA мебельный рынок не пострадает

Специалист также обратил внимание на то, что с уходом компании российские предприятия могут начать копировать её продукцию, что может считаться кражей интеллектуальной собственности.

Отечественный рынок мебели не заметит ухода компании IKEA и быстро адаптируется под новые реалии. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.

"У нас кроме IKEA было огромное количество импортёров мебели, но доля общего импорта на российском рынке не превышала 40% в 2021 году. Соответственно, IKEA из этой доли занимала лишь небольшой процент. Для фанатов IKEA это страшная потеря, для российского рынка — абсолютно нет", — подчеркнул Иртуганов.

Эксперт обратил внимание на то, что с уходом IKEA российские предприятия могут начать копировать продукцию компании и это может считаться кражей интеллектуальной собственности. Он отметил, что значительная часть продукции IKEA производилась на предприятиях РФ. Речь идёт не только о мебели, но и о лёгкой промышленности, металлоизделиях, посуде, игрушках и тканях.

"Теперь этим предприятиям придётся искать, чем загружать свои производственные мощности и как продавать свой товар", — резюмировал Иртуганов.

Ранее Лайф писал, что IKEA приостановит продажи в магазинах в России уже с 4 марта. До этого компания заявила, что на неопределённый срок сворачивает деятельность ещё и в Белоруссии. При этом, как уточнялось, сотрудники продолжат трудиться на складах и будут получать зарплату.