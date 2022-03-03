Эксперт Иртуганов: С уходом IKEA мебельный рынок не пострадает
Специалист также обратил внимание на то, что с уходом компании российские предприятия могут начать копировать её продукцию, что может считаться кражей интеллектуальной собственности.
Отечественный рынок мебели не заметит ухода компании IKEA и быстро адаптируется под новые реалии. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
"У нас кроме IKEA было огромное количество импортёров мебели, но доля общего импорта на российском рынке не превышала 40% в 2021 году. Соответственно, IKEA из этой доли занимала лишь небольшой процент. Для фанатов IKEA это страшная потеря, для российского рынка — абсолютно нет", — подчеркнул Иртуганов.
Эксперт обратил внимание на то, что с уходом IKEA российские предприятия могут начать копировать продукцию компании и это может считаться кражей интеллектуальной собственности. Он отметил, что значительная часть продукции IKEA производилась на предприятиях РФ. Речь идёт не только о мебели, но и о лёгкой промышленности, металлоизделиях, посуде, игрушках и тканях.
"Теперь этим предприятиям придётся искать, чем загружать свои производственные мощности и как продавать свой товар", — резюмировал Иртуганов.
Ранее Лайф писал, что IKEA приостановит продажи в магазинах в России уже с 4 марта. До этого компания заявила, что на неопределённый срок сворачивает деятельность ещё и в Белоруссии. При этом, как уточнялось, сотрудники продолжат трудиться на складах и будут получать зарплату.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
Обложка © Wikimedia.org / The Man from Gianyar