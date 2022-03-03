Защитник ЦСКА Магнуссон может в ближайшее время покинуть клуб

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон в ближайшее время может покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом пишет "Чемпионат".

По данным источника, остальные же легионеры столичного клуба не намерены покидать его и хотят продолжить выступление за красно-синих.