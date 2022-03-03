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3 марта, 15:09

Защитник ЦСКА Магнуссон может в ближайшее время покинуть клуб

При этом остальные иностранные футболисты клуба намерены продолжать свои выступления.

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон в ближайшее время может покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом пишет "Чемпионат".

По данным источника, остальные же легионеры столичного клуба не намерены покидать его и хотят продолжить выступление за красно-синих.

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Добавим, что Магнуссон стал игроком ЦСКА в 2018 году. За это время он провёл 89 матчей, в которых забил пять голов и отдал результативную передачу.

Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов

Шамиль Гаджиев

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