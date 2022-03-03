Защитник ЦСКА Магнуссон может в ближайшее время покинуть клуб
При этом остальные иностранные футболисты клуба намерены продолжать свои выступления.
Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон в ближайшее время может покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом пишет "Чемпионат".
По данным источника, остальные же легионеры столичного клуба не намерены покидать его и хотят продолжить выступление за красно-синих.
Добавим, что Магнуссон стал игроком ЦСКА в 2018 году. За это время он провёл 89 матчей, в которых забил пять голов и отдал результативную передачу.
Обложка © ТАСС/Сергей Савостьянов