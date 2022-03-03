Захарова сообщила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД России

Сайт МИД России подвергается беспрецедентным кибератакам в настоящий момент. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.

По её словам, Россия восемь лет собирала доказательства нарушений прав человека на Украине. Все материалы и документы, посвящённые этому, опубликованы на сайте МИД РФ.

"Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещён в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете, — ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы", — сказала Захарова.