Захарова сообщила о беспрецедентных кибератаках на сайт МИД России
Министерство публикует материалы и документы, посвящённые нарушению прав человека на Украине. Атаки происходят, по словам официального представителя МИД, лишь для того чтобы помешать этому.
Сайт МИД России подвергается беспрецедентным кибератакам в настоящий момент. Об этом заявила на брифинге официальный представитель министерства Мария Захарова.
По её словам, Россия восемь лет собирала доказательства нарушений прав человека на Украине. Все материалы и документы, посвящённые этому, опубликованы на сайте МИД РФ.
"Материалов очень много из разных источников. Ряд документов размещён в открытом доступе, в том числе на сайте министерства, который, к сожалению, подвергается таким атакам, что вы даже себе не представляете, — ровно для того, чтобы не дать возможность опубликовать все эти материалы", — сказала Захарова.
Ранее в "Ростелекоме" сообщили об участившихся хакерских атаках на сайты органов власти. Провайдер отметил, что наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда.
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