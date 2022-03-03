Депутат Верховной рады Кива: Запад всё-таки столкнул украинцев лбами

По его словам, определённая "заслуга" в этом принадлежит Зеленскому. Вместе с тем народный избранник вновь призвал Киев "унять гордыню" и сесть наконец за стол переговоров с Москвой.

"Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского всё-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", — написал Кива у себя в телеграм-канале.

Народный избранник напомнил, что говорил ещё полгода назад о том, что нужно искать точки компромисса и договариваться. Но за это, по его словам, киевские власти устроили ему травлю уголовным преследованием. Несмотря на это, Кива вновь призвал власти Незалежной "унять гордыню" и сесть наконец за стол переговоров с Москвой.