Депутат Верховной рады Кива: Запад всё-таки столкнул украинцев лбами
По его словам, определённая "заслуга" в этом принадлежит Зеленскому. Вместе с тем народный избранник вновь призвал Киев "унять гордыню" и сесть наконец за стол переговоров с Москвой.
Западные страны при помощи лидера Незалежной Владимира Зеленского столкнули украинцев лбами. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"Запад добился своего и через своего миньона-лицедея Зеленского всё-таки столкнул нас лбами, аплодируя стоя, глядя на это", — написал Кива у себя в телеграм-канале.
Народный избранник напомнил, что говорил ещё полгода назад о том, что нужно искать точки компромисса и договариваться. Но за это, по его словам, киевские власти устроили ему травлю уголовным преследованием. Несмотря на это, Кива вновь призвал власти Незалежной "унять гордыню" и сесть наконец за стол переговоров с Москвой.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня. Только сегодня днём украинская делегация вылетела на переговоры с Россией.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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