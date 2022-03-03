В РФС подтвердили, что подадут иск в CAS из-за отстранения клубов и сборных

Российский футбольный союз (РФС) подаёт иск в CAS из-за решения ФИФА и УЕФА об отстранении национальных сборных страны и клубов от участия в международных турнирах. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено", — говорится в сообщении.

РФС также будет требовать ускоренного рассмотрения процесса с целью обеспечить участие российских команд в крупных турнирах как можно скорее. По мнению РФС, при принятии решений ФИФА и УЕФА не располагали правовым основанием, а также было нарушено фундаментальное право на защиту со стороны организаций.