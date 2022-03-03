Канада поставит на Украину дополнительную партию летального вооружения
Как отметила глава Минобороны страны Анита Ананд, в частности, в Киев в скором времени прибудет "помощь" в виде противотанковых гранатомётов и ручных гранат.
Канадские власти в ближайшее время собираются направить дополнительную военную поддержку Украине. Об этом журналистам сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд.
"Мы намерены поставить Украине дополнительную помощь в виде летального вооружения, что включает 4500 противотанковых гранатомётов М72, а также до 7500 ручных гранат", — сказала Ананд на брифинге.
А ранее Дмитрий Кулеба рассказал, сколько стран поставляют Украине оружие. Также глава МИД Незалежной заметил, что десять государств предоставляют его стране макрофинансовую помощь, а 22 — гуманитарную.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Обложка © Wikipedia