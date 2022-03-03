Канада поставит на Украину дополнительную партию летального вооружения

Как отметила глава Минобороны страны Анита Ананд, в частности, в Киев в скором времени прибудет "помощь" в виде противотанковых гранатомётов и ручных гранат.

Канадские власти в ближайшее время собираются направить дополнительную военную поддержку Украине. Об этом журналистам сообщила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

"Мы намерены поставить Украине дополнительную помощь в виде летального вооружения, что включает 4500 противотанковых гранатомётов М72, а также до 7500 ручных гранат", — сказала Ананд на брифинге.