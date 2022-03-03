Минобороны: Прибывшие на Украину наёмники совершают атаки на колонны российской техники

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что налёты совершаются с применением оружия, которым Запад продолжает накачивать Киев. В частности, речь идёт о Javelin, NLOW и Stinger.

Прибывшие на Украину иностранные наёмники совершают диверсии и атаки на колонны техники Вооружённых сил (ВС) России, а также прикрывающую их авиацию. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что наёмники осуществляют налёты с применением оружия, которым Запад продолжает накачивать Киев.

"Речь идёт о противотанковых комплексах Javelin, NLOW и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьёзная подготовка", — пояснил представитель российского оборонного ведомства.

Конашенков добавил, что власти Великобритании, Польши, Латвии, Хорватии и Дании официально разрешили своим гражданам принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, по его словам, командование французского иностранного легиона планирует направить на территорию Незалежной военнослужащих (этнических украинцев).