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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 15:38
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Минобороны: Прибывшие на Украину наёмники совершают атаки на колонны российской техники

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что налёты совершаются с применением оружия, которым Запад продолжает накачивать Киев. В частности, речь идёт о Javelin, NLOW и Stinger.

Прибывшие на Украину иностранные наёмники совершают диверсии и атаки на колонны техники Вооружённых сил (ВС) России, а также прикрывающую их авиацию. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что наёмники осуществляют налёты с применением оружия, которым Запад продолжает накачивать Киев.

"Речь идёт о противотанковых комплексах Javelin, NLOW и переносных зенитных ракетных комплексах Stinger, на освоение которых требуется серьёзная подготовка", — пояснил представитель российского оборонного ведомства.

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Конашенков добавил, что власти Великобритании, Польши, Латвии, Хорватии и Дании официально разрешили своим гражданам принимать участие в боевых действиях на территории Украины. Кроме того, по его словам, командование французского иностранного легиона планирует направить на территорию Незалежной военнослужащих (этнических украинцев).

А ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скором прибытии 16 тысяч наёмников, готовых воевать за ВСУ. До этого лидер Незалежной объявил о создании интернационального легиона, который, как планируется, будет состоять из иностранных добровольцев. Также для них на территории страны введён безвизовый режим.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Наталья Демьянова
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