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3 марта, 15:44
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"Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат наценки на продукты до 5%

Это касается таких товаров, как сахар, овощи "борщевого набора", молочная продукция, а также хлеб и хлебобулочные изделия.

Входящие в компанию Х5 Group торговые сети "Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат свои наценки на ряд товаров до уровня в 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций четырёх категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования", — говорится в сообщении службы.

Наценку в магазинах ограничат: Какие товары могут подешеветь

Наценку в магазинах ограничат: Какие товары могут подешеветь

В службе отметили, что к упомянутым категориям товаров относятся молочная продукция, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах.


Обложка © ФАС России

Наталья Исакова

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