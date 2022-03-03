"Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат наценки на продукты до 5%
Это касается таких товаров, как сахар, овощи "борщевого набора", молочная продукция, а также хлеб и хлебобулочные изделия.
Входящие в компанию Х5 Group торговые сети "Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат свои наценки на ряд товаров до уровня в 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
"Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций четырёх категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования", — говорится в сообщении службы.
В службе отметили, что к упомянутым категориям товаров относятся молочная продукция, сахар, овощи "борщевого набора", хлеб и хлебобулочные изделия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Рынки на это отреагировали болезненно. Индексы Мосбиржи и РТС снизились более чем на 45–48%. Также в ходе валютных торгов на рынке слабеет рубль по отношению к доллару и евро, которые торгуются на исторических максимумах.
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