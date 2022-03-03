"Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат наценки на продукты до 5%

Входящие в компанию Х5 Group торговые сети "Пятёрочка", "Карусель" и "Перекрёсток" с 3 марта ограничат свои наценки на ряд товаров до уровня в 5%. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Карусель" сформировали и направили в ФАС России свои предложения по параметрам добровольных обязательств о таком самоограничении. Наценки на ряд позиций четырёх категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования", — говорится в сообщении службы.