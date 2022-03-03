Наценку в магазинах ограничат: Какие товары могут подешеветь Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, устанавливающий торговую наценку на продукты не более 10%. Что изменит новый подход в регулировании цен в магазинах? 2 марта, 21:40 Обложка © Агентство "Москва" / Денис Воронин

Чтобы не допустить скачок инфляции и стабилизировать цены на продукты, в Госдуму внесён законопроект, согласно которому предлагается установить пороговое значение торговой наценки на социально значимые продовольственные товары не более 10%. По мнению авторов законопроекта, рост цен во многом происходит за счёт увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями при производимых ими многократных операциях по перепродажам. Таким образом депутаты отреагировали на заявления Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) о том, что установленный Правительством РФ перечень товаров , на который уже регулируется торговая наценка, не решает всех задач по сдерживанию продовольственных цен.

Напомним, что в начале февраля Минсельхоз РФ, Минпромторг и ФАС объявили о разработке перечня продуктов питания, на которые будет распространяться торговая наценка до 5%. Большинство торговых сетей тогда отреагировали спокойно просто потому, что многие из них уже давным-давно применяют схему, по которой закупки товара ведутся не напрямую у производителей, а у подконтрольных "фирм-прокладок", делающих свою главную наценку до перепродажи товара крупным ретейловым сетям. На пресечение именно такого "предоценённого" оборота и направлена новая инициатива.

Внесённый 25 февраля 2022 года законопроект № 77579-8 пока не содержит перечней конкретных товаров (точная формулировка, используемая в документе: "на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости"). Как пояснил Лайфу источник в Госдуме, такой подход связан с двумя факторами. Во-первых, по мнению депутатов, необходимо законодательно зафиксировать перечень социально значимых продовольственных товаров первой необходимости (сейчас это понятие трактуется постановлениями правительства). Во-вторых, при разработке перечня имеет смысл исходить из того, что некоторые товары взаимосвязаны, например цены на сахар и соль влияют на хлебобулочные изделия, а цена на питьевое молоко может влиять на сливочное масло, поэтому требуется особо оговорить, что 10% — это максимальная наценка и она уже должна включать наценку на те ингредиенты, которые были применены при производстве.

— Очевидно, что в условиях нового секционного давления, которое оказывают страны Запада на РФ, прямое регулирования продовольственных цен стало просто необходимостью, — считает начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" кандидат экономических наук Олег Абелев. — К тому же механизм регулирования предполагает, что производители отечественных продовольственных товаров смогут получать госсубсидии, но только при условии, что они не будут повышать цены на свою продукцию. Такой подход сейчас реализуется в некоторых регионах РФ, и он показал свою эффективность.

Однако не получится ли снова, что всю недополученную прибыль торговые сети опять выудят из карманов россиян? Как показывает статистика ФАС, приведённая в пояснительной записке к законопроекту, именно так фактически и произошло в прошлом году. Например, российские производители даже с повышением отпускных цен продавали картофель по 21,2 рубля за килограмм, а в рознице он стоил в среднем 46,6 рубля за тот же килограмм (наценка 119%). А отечественные яблоки получили среднюю наценку в 161% (38,4 рубля за килограмм у производителя, а в рознице — 100,6 рубля за килограмм). Даже отечественная мука продавалась в среднем по цене 47,6 рубля за килограмм, тогда как производитель её отпускал по средней цене 22,6 рубля за килограмм (то есть наценка 110%).

Поэтому на этот раз думцы предлагают вести государственный мониторинг торговых наценок не по средним ценам торговых сетей, а по отпускным ценам российских товаропроизводителей, что позволит оперативно реагировать в случае необоснованных завышений.

Ожидается, что внесённый в Госдуму законопроект начнут рассматривать уже в начале марта. При этом до того, как появится закон, Минсельхоз совместно с ФАС рассчитывает прийти к соглашению с торговыми сетями о возможности добровольных ограничений наценок на отдельные группы социально значимых товаров. Антимонопольное ведомство за прошлый год обновило свою практику убеждения торговых сетей. Теперь, если прежних методов ФАС для регулирования цен на социально значимые товары окажется недостаточно, ведомство получит на вооружение новый закон.

На сегодня сети "Ашан", "Атак", "О'Кей" и "Магнит" приняли решение о добровольном ограничении наценки на продукты из "социально значимого" списка (сахар, хлебобулочные изделия недлительного хранения, овощи из "борщевого набора" и некоторые виды молочной продукции) на уровне не выше 5%. Конкретные товарные позиции внутри каждой категории ретейлеры определяют самостоятельно, но указанные товары отечественного производства должны быть представлены в магазинах в достаточном количестве и выделятся на полках магазинов специальными ценниками.

А пока Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) в связи со сложившейся обстановкой на Украине выполнило ряд превентивных шагов, которые должны сохранить достаточное количество доступных товаров на полках российских магазинов. В частности, по сообщению Минпромторга, торговые сети располагают запасами всех групп товаров на более чем 40 дней торговли. При этом некоторые товарные группы припасены даже с избытком. Так, бакалейных товаров (макароны, гречка и т.д.) заготовлено на 50–70 дней, а средств гигиены — на 70 дней.

Нужно ли контролировать цены на товары? Да, потому что многие магазины думают только о своей прибыли Нет, рынок сам отрегулирует цены

Авторы Максим Греков