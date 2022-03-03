Политолог Шатилов: Запад начал наращивать давление на РФ со времён мюнхенской речи Путина

С учётом того что Россия является правопреемницей СССР, ограничения против нашей страны вводились давным-давно. Однако отношение Запада с 90-х годов до речи Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007-м было настороженным, заявил Лайфу политолог, декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов. Но после этого началось всё более нарастающее как экономическое, так и политическое давление.

"Практически с середины XX века с перерывом на лихие девяностые, когда было бессмысленно вводить какие-либо санкции против нашей страны, потому что она и так проводила политику в русле приоритетов коллективного Запада. И фактически находилась в руинах и в состоянии перманентного экономического кризиса. По мере становления России, российской экономики и политической системы было настороженное отношение Запада. Это было вплоть до мюнхенской речи Путина 2007 года, в которой он обозначил претензии РФ участвовать в многополярном мире и вообще заявил, что пора переходить от однополярной системы, которую провозглашали США", — считает Шатилов.

С того времени началось нарастающее экономическое и политическое давление на Россию, когда НАТО стало всё больше подступать к постсоветскому пространству. С того момента можно отметить несколько санкционных волн, добавил эксперт.

"С 2014 года было восемь лет, чтобы Запад подготовился к такой финансово-экономической войне и торговой тоже. Я думаю, эти годы они использовали достаточно эффективно. Основные планы были разработаны, договорённости достигнуты. Потому так слаженно они начали сейчас бомбардировать Россию санкционными ракетами. Но другое дело, что Россия не Иран и в этой ситуации у нас гораздо серьёзнее экономика, гораздо более диверсифицированная", — уверен Шатилов.