HR-менеджеры рассказали, как не перессориться с коллегами из-за новостей

По словам HR-консультанта Анастасии Добровольской, сегодня всё чаще приходится сталкиваться с тем, что на фоне новостей о ситуации в мире и последствиях пандемии коронавируса многие люди признаются в потере трудоспособности. В беседе с "Газетой.ru" карьерные специалисты рассказали, что поможет сохранить рабочее состояние.

"В условиях дефицита информации и неуверенности в завтрашнем дне люди делятся своими переживаниями, подпитывая и заражая друг друга паникой. Эти состояния легко передаются как в личном общении, так и через видеосвязь и мессенджеры", — предупредила Добровольская.

Её коллега — директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина — добавила, что для многих, кто сеет панику, такое состояние является способом самозащиты. В таком случае коллегу лучше не оставлять наедине с самим собой, а HR-консультанту стоит предоставить работнику квалифицированную психологическую помощь.

Добровольская в свою очередь порекомендовала реже листать новостную ленту и концентрироваться на состоянии "здесь и сейчас" — высыпаться, регулярно есть, быть в тепле. Также важно не сидеть на месте и стараться выбирать посильные задачи.