HR-менеджеры рассказали, как не перессориться с коллегами из-за новостей
Специалисты утверждают, что сотрудник может сеять панику неосознанно. В таком случае нельзя оставлять его одного, а рекрутеру стоит позаботиться о предоставлении работнику помощи.
По словам HR-консультанта Анастасии Добровольской, сегодня всё чаще приходится сталкиваться с тем, что на фоне новостей о ситуации в мире и последствиях пандемии коронавируса многие люди признаются в потере трудоспособности. В беседе с "Газетой.ru" карьерные специалисты рассказали, что поможет сохранить рабочее состояние.
"В условиях дефицита информации и неуверенности в завтрашнем дне люди делятся своими переживаниями, подпитывая и заражая друг друга паникой. Эти состояния легко передаются как в личном общении, так и через видеосвязь и мессенджеры", — предупредила Добровольская.
Её коллега — директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина — добавила, что для многих, кто сеет панику, такое состояние является способом самозащиты. В таком случае коллегу лучше не оставлять наедине с самим собой, а HR-консультанту стоит предоставить работнику квалифицированную психологическую помощь.
Добровольская в свою очередь порекомендовала реже листать новостную ленту и концентрироваться на состоянии "здесь и сейчас" — высыпаться, регулярно есть, быть в тепле. Также важно не сидеть на месте и стараться выбирать посильные задачи.
Ранее бывший военный врач Александр Абдин отметил, что стресс от новостей помогает бороться с коронавирусом. Специалист считает, что переживания усиливают организм, поэтому снижается шанс заразиться. Однако с таким мнением согласны не все.
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