BFM: Макрон настроен пессимистично после разговора с Путиным об "Операции Z"
Французский лидер считает, что ситуация на Украине может ухудшиться. Тем временем в Белоруссии стартовал второй раунд российско-украинских переговоров.
Президент Франции Эмманюэль Макрон настроен "пессимистично" после состоявшегося телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM, ссылаясь на представителя администрации главы республики.
"Президент ожидает, что худшее ещё впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадёживало, он был настроен решительно", — сказал неназванный представитель администрации Макрона.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе разговора с Макроном Путин аргументированно объяснил ему роль неонацистов в политике Киева. Кроме того, российский лидер выразил несогласие со многими тезисами обращения главы Франции по ситуации на Украине. В частности, Путин указал на то, что замалчивается геноцид в отношении мирных жителей Донбасса. Также главы двух государств затронули гуманитарную тему и условились о продолжении контактов на различных уровнях. Напомним, что телефонный разговор длился полтора часа и состоялся по инициативе Парижа. После этого Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Thierry Monasse