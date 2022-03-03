BFM: Макрон настроен пессимистично после разговора с Путиным об "Операции Z"

"Президент ожидает, что худшее ещё впереди, учитывая, что ничего из сказанного Путиным не обнадёживало, он был настроен решительно", — сказал неназванный представитель администрации Макрона.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе разговора с Макроном Путин аргументированно объяснил ему роль неонацистов в политике Киева. Кроме того, российский лидер выразил несогласие со многими тезисами обращения главы Франции по ситуации на Украине. В частности, Путин указал на то, что замалчивается геноцид в отношении мирных жителей Донбасса. Также главы двух государств затронули гуманитарную тему и условились о продолжении контактов на различных уровнях. Напомним, что телефонный разговор длился полтора часа и состоялся по инициативе Парижа. После этого Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.