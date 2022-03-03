Эксперт Юшков: Угрозы для транзита российского газа в связи с запретом Украины нет

Специалист объяснил, что Незалежная пошла на такие ограничения, так как опасается, что ей самой нечем будет отапливать помещения.

Угрозы для транзита российского газа в связи с запретом Украины на экспорт нет. У Незалежной есть своя добыча и газохранилища, в которые топливо закачивается на отопительный сезон. Об этом в беседе с Лайфом рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Украина сама в год добывает чуть ли не 20 млрд кубов. Но цены на газ сейчас настолько высокие в Европе, что у украинских компаний велик соблазн: тот газ, который лежит у них в хранилищах, продать в Европу, а не на внутренний рынок. Может получиться, что внутренний рынок вообще без газа остаётся", — уточнил Юшков.

Он пояснил, что Украина опасается дефицита газа для отопления и энергоснабжения, поэтому и появился запрет.

"Логика такая: не время зарабатывать — надо себя обеспечивать газом. У крупнейшей компании "Нафтогаз" в уставе написано, что они должны стремиться получить максимальную выгоду, то есть обязаны продать газ не на внутренний рынок, а в Европу. И чтобы они этого не сделали и не оставили внутренний рынок без топлива, им запретили это делать", — добавил специалист.

Однако Юшков заметил, что у Украины возможны проблемы с европейскими компаниями, потому что часть газа в хранилищах принадлежит им.