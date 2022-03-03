Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы заняли крупнейшую на Украине военную базу

Глава Чечни отметил, что на её территории было найдено огромное количество боеприпасов, амуниции, а также современная бронетехника — семь танков, 12 БТР и артиллерийские установки.

Чеченские военнослужащие в ходе "Операции Z" на Украине разгромили батальон националистов и заняли крупнейшую военную базу на территории Незалежной. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев <…> Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база, <…> разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления", — написал Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что на территории базы было найдено огромное количество боеприпасов, амуниции, а также современная бронетехника — семь танков, 12 БТР и артиллерийские установки.

Ранее Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.