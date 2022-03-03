Кадыров сообщил, что чеченские спецназовцы заняли крупнейшую на Украине военную базу
Глава Чечни отметил, что на её территории было найдено огромное количество боеприпасов, амуниции, а также современная бронетехника — семь танков, 12 БТР и артиллерийские установки.
Чеченские военнослужащие в ходе "Операции Z" на Украине разгромили батальон националистов и заняли крупнейшую военную базу на территории Незалежной. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.
"Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев <…> Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база, <…> разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления", — написал Кадыров.
Глава Чечни также добавил, что на территории базы было найдено огромное количество боеприпасов, амуниции, а также современная бронетехника — семь танков, 12 БТР и артиллерийские установки.
Ранее Минобороны РФ заявило о прибытии на Украину около 200 хорватских наёмников. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, все направляемые Западом в помощь киевскому режиму наёмники совершают диверсии и налёты на российские колонны техники, а также прикрывающую их авиацию.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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