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3 марта, 16:36

Захарова призвала Японию навсегда забыть о претензиях на Южные Курилы

Дипломат отметила, что слова главы Департамента Европы МИД страны об "оккупации" островов свидетельствуют о том, что в Токио держат в уме реализацию каких-либо планов по этому вопросу.

Японским властям необходимо раз и навсегда забыть о территориальных претензиях на Южные Курилы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Департамента Европы МИД Японии Хидэки Уямы об "оккупации" островов.

"Мы видим в этом свидетельство того, что определённые силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции", — сказала дипломат на брифинге.

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Ранее Хидэки Уяма заявил, что Россия якобы "оккупировала" южную часть Курильских островов, что, на его взгляд, противоречит международному праву. Заявление прозвучало 28 февраля в ходе дебатов в парламенте Японии. Уяма отметил, что действия России на Украине и на Курилах в этом отношении схожи.

Лайф уже сообщал, что Токио пытается оспорить принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. Москва же неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению. В начале февраля посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о признании Америкой суверенитета Токио над Курилами. Вместе с тем дипломат выразил поддержку усилиям Японии и России в намерениях заключить мирный договор. По его словам, такой документ уже давно пора подписать.

Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

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