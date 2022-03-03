Захарова призвала Японию навсегда забыть о претензиях на Южные Курилы

Японским властям необходимо раз и навсегда забыть о территориальных претензиях на Южные Курилы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова главы Департамента Европы МИД Японии Хидэки Уямы об "оккупации" островов.

"Мы видим в этом свидетельство того, что определённые силы в японском политическом истеблишменте держат в уме возможность реализации своих территориальных претензий к России. Учли, запомнили. Рекомендуем вам об этом, я сейчас апеллирую к Токио, забыть навсегда, о такой опции", — сказала дипломат на брифинге.

Ранее Хидэки Уяма заявил, что Россия якобы "оккупировала" южную часть Курильских островов, что, на его взгляд, противоречит международному праву. Заявление прозвучало 28 февраля в ходе дебатов в парламенте Японии. Уяма отметил, что действия России на Украине и на Курилах в этом отношении схожи.