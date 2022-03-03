Депутат Картаполов счёл "не очень продуманной" инициативу об отправке митингующих в ЛДНР

Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных "фильмов о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".

Законопроект об отправке граждан, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z", нести воинскую службу в Донбасс не очень хорошо продуман. Об этом рассказал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

"С моей точки зрения, она (инициатива. — Прим. Лайфа) не очень продуманная, потому что если человек идёт на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят ВС РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и её ВС", — цитирует ТАСС Картаполова.

По словам депутата, подобные лица ненадёжны и могут при первой же встрече с противниками сдаться в плен. Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных фильмов "о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".