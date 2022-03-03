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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 16:50

Депутат Картаполов счёл "не очень продуманной" инициативу об отправке митингующих в ЛДНР

Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных "фильмов о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".

Законопроект об отправке граждан, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z", нести воинскую службу в Донбасс не очень хорошо продуман. Об этом рассказал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

"С моей точки зрения, она (инициатива. — Прим. Лайфа) не очень продуманная, потому что если человек идёт на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят ВС РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и её ВС", — цитирует ТАСС Картаполова.

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Нилов: Проект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z" соответствует нормам

По словам депутата, подобные лица ненадёжны и могут при первой же встрече с противниками сдаться в плен. Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных фильмов "о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект об отправке в ЛДНР задержанных на протестах против спецоперации. Авторы документа считают, что такие люди должны увидеть своими глазами "то, во что превратил киевский режим территории этих республик".

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Кремль не поддержал законопроект о призыве в ЛДНР задержанных на акциях против "Операции Z"

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации

Наталья Исакова
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