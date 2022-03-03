Депутат Картаполов счёл "не очень продуманной" инициативу об отправке митингующих в ЛДНР
Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных "фильмов о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".
Законопроект об отправке граждан, привлечённых к ответственности за участие в незаконных акциях против "Операции Z", нести воинскую службу в Донбасс не очень хорошо продуман. Об этом рассказал глава Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
"С моей точки зрения, она (инициатива. — Прим. Лайфа) не очень продуманная, потому что если человек идёт на несанкционированный митинг, на котором призывают к тому, чтобы препятствовать нашей операции, которую сейчас проводят ВС РФ [на Украине], то, наверное, этот человек не совсем свою судьбу и жизненную позицию тесно увязывает с тем, что делает страна и её ВС", — цитирует ТАСС Картаполова.
По словам депутата, подобные лица ненадёжны и могут при первой же встрече с противниками сдаться в плен. Парламентарий считает, что эффективной мерой наказания для всех противников "Операции Z" стала бы демонстрация документальных фильмов "о зверствах украинских националистов в республиках Донбасса".
Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуму внесли законопроект об отправке в ЛДНР задержанных на протестах против спецоперации. Авторы документа считают, что такие люди должны увидеть своими глазами "то, во что превратил киевский режим территории этих республик".
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.