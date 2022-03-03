Путин заявил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине
Получив тяжёлое ранение, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно.
"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно", — сказал Путин в ходе совещания Совбеза РФ.
По словам Путина, получив тяжёлое ранение, Нурмагомед Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков.
"Он пошёл на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают", — добавил президент.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Обложка © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ