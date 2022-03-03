Путин заявил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине

Получив тяжёлое ранение, старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков.

Президент РФ Владимир Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно.

"Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно", — сказал Путин в ходе совещания Совбеза РФ.

По словам Путина, получив тяжёлое ранение, Нурмагомед Гаджимагомедов сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков.