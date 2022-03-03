Росавиация запретила авиакомпаниям приостанавливать полёты без своего разрешения
Решение обусловлено слухами об аннулировании сертификатов лётной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных реестрах.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило авиакомпаниям принимать решения о приостановке рейсов без своего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на служебную телеграмму за подписью замруководителя авиационного ведомства Олега Сторчевого.
"Из неофициальных источников поступает информация без нотариально заверенного перевода об аннулировании сертификатов лётной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных реестрах. В этой связи рекомендую межрегиональным территориальным управлениям Росавиации и эксплуатантам не принимать решений о приостановлении полётов воздушных судов без подтверждения Росавиации", — указано в документе.
Напомним, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Кроме того, Лайф писал, что Boeing приостановил обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний. Американская корпорация не будет поставлять в РФ запчасти. Также она приостанавливает все операции в Москве и закрывает офис в Киеве. Подобные ограничения поддержал и Airbus.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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