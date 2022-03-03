Росавиация запретила авиакомпаниям приостанавливать полёты без своего разрешения

Решение обусловлено слухами об аннулировании сертификатов лётной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных реестрах.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) запретило авиакомпаниям принимать решения о приостановке рейсов без своего разрешения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на служебную телеграмму за подписью замруководителя авиационного ведомства Олега Сторчевого.

"Из неофициальных источников поступает информация без нотариально заверенного перевода об аннулировании сертификатов лётной годности на воздушные суда российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных реестрах. В этой связи рекомендую межрегиональным территориальным управлениям Росавиации и эксплуатантам не принимать решений о приостановлении полётов воздушных судов без подтверждения Росавиации", — указано в документе.