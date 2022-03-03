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3 марта, 17:08

ЦБ РФ "отвяжет" ставки по кредитам от ключевой для малого и среднего бизнеса

Перечень отраслей и сфер деятельности, которые нуждаются в поддержке, позднее должно определить правительство, сообщает регулятор.

Центральный банк России "отвяжет" ставки по кредитам от ключевой ставки для малых и средних предприятий (МСП) и зафиксирует их значение, сообщает регулятор.

"Банк России считает, что в текущих условиях целесообразно "отвязать" ставки от ключевой и установить их фиксированные значения", — говорится в сообщении.

В ЦБ РФ уточнили, что перечень отраслей и сфер деятельности МСП, которые нуждаются в поддержке, позднее должно определить правительство.

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Ранее Лайф рассказал, что Центробанк ввёл 30%-ную комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже. В регуляторе уточнили, что эта мера просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами.

Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина призвала сотрудников Центробанка к взаимопомощи и объединению усилий. Она отметила, что регулятор планирует и дальше рассматривать некоторые послабления, чтобы гарантировать исполнение всех обязательств перед клиентами.

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Григорий Воронцов

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