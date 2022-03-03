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С 3 марта Центробанк ввёл новую комиссию: Для чего она нужна и на сколько теперь укрепится курс рубля

Центробанк предписал взымать с физических лиц не менее 30% при покупке долларов, евро и фунтов на бирже. Новые правила уже действуют с 9 утра 3 марта. Что они означают и как сейчас покупать валюту?

3 марта, 10:28
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<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Центробанк уже принял несколько значимых мер для стабилизации обстановки на финансовых рынках. В частности, регулятор повысил ключевую ставку до 20%. Это позволило увеличить депозитные ставки до уровней, которые реально могут компенсировать риски инфляции. Центробанк также рекомендовал банкам не начислять штрафы и пени за просрочку по кредитам, а также смягчил требования к выдаче ипотеки.

С 3 марта вводится новая мера, которая тоже направлена на стабилизацию обстановки на рынках. При покупке физическими лицами долларов, евро и фунтов стерлингов на бирже им придётся заплатить комиссию брокеру. Её размер составит не менее 30% от суммы сделки.

В Центробанке пояснили, что такая комиссия просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, ведь банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты.

Клиентов, которые обменивают небольшие суммы наличными, эта мера никак не коснется. Тут нет поводов для волнений. В банках уже выступили с заявлением и пояснили, что предписание регулятора распространяется только на операции, которые проводятся через брокерские счета. На обмен наличной валюты нововведение никак не влияет.

— На практике эта мера означает, что брокер будет предупреждать своих клиентов: при покупке валюты по их заявкам он устанавливает свою комиссию с минимальным размером 30% (может быть и больше). То есть за покупку трёх валют (доллар, евро и фунт стерлингов) им придётся переплачивать, причём ощутимо. С одной стороны, логика ЦБ понятна: таким образом выравниваются условия между банками и брокерами, которые занимаются покупкой и продажей валюты. С другой — эта инициатива способна охладить спрос на валюту у граждан, которые активно покупают доллары и евро не только в банках, но и на бирже, где есть возможность приобрести иностранную валюту по оптимальному курсу, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Он добавил, что такая заградительная мера может привести к тому, что россияне будут покупать валюту не столь активно, как в последние дни. При этом повышенный спрос разгоняет курс доллара и евро. Таким образом, инициатива Центробанка может помочь укреплению рубля.

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Артём Деев полагает, что за счёт этого инструмента иностранная валюта начнет снижаться уже в ближайшее время. Если спрос на бирже падает, то и курс идёт вниз. Для клиентов как было, так и остаётся два варианта покупки валюты: в банках или на бирже. Только приобретение долларов и евро через брокеров теперь становится менее выгодным, чем раньше.

— Банк России пытается по максимуму использовать те инструменты валютного регулирования, которыми располагает. Столь кардинальное повышение комиссии поможет сбить ажиотаж со стороны той части населения, которая активно играет на бирже. В определенном смысле данная мера, действительно, выравнивает условия конкуренции между банками и брокерами как посредниками, между частными лицами и биржей. Однако она же в принципе делает нецелесообразной игру на валютных курсах со стороны граждан. В результате сделки физических лиц по покупке валюты на бирже через брокеров попросту прекратятся. Валютные биржевые спекуляции россиян уйдут в прошлое, — рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

По его словам, эта мера вполне логично вписывается в общую политику финансовых властей, направленную на снижение значения иностранных валют в жизни российского общества. Сделки с долларами, евро и другими валютами теряют своё значение в качестве инструмента спекуляций.

https://static.life.ru/publications/2022/3/3/1217959775657.8193.jpg

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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