"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России
С конца первого тайма железнодорожники играли в меньшинстве из-за удаления Наира Тикнизяна.
Московский "Локомотив" проиграл красноярскому "Енисею" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 0:4. Встреча прошла на столичном стадионе "РЖД-арена".
Гости, выступающие в первенстве ФНЛ, забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.
С конца первого тайма железнодорожники играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки поле покинул полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян.
Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.
Кубок России по футболу
1/8 финала
"Локомотив" — "Енисей" — 0:4
Голы: Кичин 25' (0:1), Ломакин 39' с пенальти (0:2), Окладников 77' (0:3), Комков 90+2' (0:4).
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