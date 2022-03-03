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3 марта, 17:11

"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

С конца первого тайма железнодорожники играли в меньшинстве из-за удаления Наира Тикнизяна.

Московский "Локомотив" проиграл красноярскому "Енисею" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 0:4. Встреча прошла на столичном стадионе "РЖД-арена".

Гости, выступающие в первенстве ФНЛ, забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

С конца первого тайма железнодорожники играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки поле покинул полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

"Спартак" забил шесть голов "Кубани" в 1/8 финала Кубка России по футболу

"Спартак" забил шесть голов "Кубани" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.

Кубок России по футболу

1/8 финала

"Локомотив" "Енисей" — 0:4

Голы: Кичин 25' (0:1), Ломакин 39' с пенальти (0:2), Окладников 77' (0:3), Комков 90+2' (0:4).

Обложка © ФК "Енисей"

Роман Фейгин

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