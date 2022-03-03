"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Московский "Локомотив" проиграл красноярскому "Енисею" в 1/8 финала Кубка России по футболу со счётом 0:4. Встреча прошла на столичном стадионе "РЖД-арена".

Гости, выступающие в первенстве ФНЛ, забили по два гола в каждом из таймов. Отличились Валерий Кичин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Михаил Комков.

С конца первого тайма железнодорожники играли в меньшинстве. За две жёлтые карточки поле покинул полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.