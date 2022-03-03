Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану
Глава государства, открывая заседание Совбеза, попросил министра обороны Сергея Шойгу подробно доложить о ходе "Операции Z".
Специальная военная операция России на Украине идёт строго в соответствии с графиком. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза в четверг. Все поставленные задачи, по его словам, решаются по плану.
"Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.
Ранее Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.
Лайф напоминает: 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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