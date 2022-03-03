Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Глава государства, открывая заседание Совбеза, попросил министра обороны Сергея Шойгу подробно доложить о ходе "Операции Z".

Специальная военная операция России на Украине идёт строго в соответствии с графиком. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза в четверг. Все поставленные задачи, по его словам, решаются по плану.

"Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.

Ранее Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.