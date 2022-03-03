ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 17:12
5404

Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Глава государства, открывая заседание Совбеза, попросил министра обороны Сергея Шойгу подробно доложить о ходе "Операции Z".

Специальная военная операция России на Украине идёт строго в соответствии с графиком. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза в четверг. Все поставленные задачи, по его словам, решаются по плану.

"Хочу сказать, что специальная военная операция идёт в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются", — сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.

Ранее Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.

Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"
Какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z"

Лайф напоминает: 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar