Нуланд: США приостановят ядерные учения до окончания российской спецоперации на Украине

В администрации Байдена объяснили это желанием "успокоить" обострение ситуации на Украине. Там также уточнили, что Вашингтон, как и Москва, не хочет применять ядерное оружие никогда.

В Белом доме заявили об отсрочке регулярных ядерных учений, так как США не хотят способствовать военной эскалации на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

"Мы не подняли уровень [ядерной] безопасности в США, наша цель — успокоить ситуацию. И вообще, мы отложили наши собственные ядерные учения — те учения, которые у нас обычно проходят 4 раза в год, потому что мы хотим добиться деэскалации", — заявила она в интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое транслировалось на YouTube.

По словам Нуланд, в "частных беседах с Кремлём" Вашингтон всегда утверждает, что ядерное оружие нельзя применять никогда. Она добавила, что все россияне в отношении этого вопроса полностью согласны с лидерами двух стран.

Ранее Виктория Нуланд назвала условие для участия США в переговорах с Россией. По словам замгоссекретаря Соединённых Штатов, Вашингтон возобновит контакты с Москвой только после того, как президент РФ Владимир Путин выполнит просьбу американской стороны.