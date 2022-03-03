Нуланд: США приостановят ядерные учения до окончания российской спецоперации на Украине
В администрации Байдена объяснили это желанием "успокоить" обострение ситуации на Украине. Там также уточнили, что Вашингтон, как и Москва, не хочет применять ядерное оружие никогда.
В Белом доме заявили об отсрочке регулярных ядерных учений, так как США не хотят способствовать военной эскалации на фоне спецоперации России на Украине. Об этом сообщила в четверг заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.
"Мы не подняли уровень [ядерной] безопасности в США, наша цель — успокоить ситуацию. И вообще, мы отложили наши собственные ядерные учения — те учения, которые у нас обычно проходят 4 раза в год, потому что мы хотим добиться деэскалации", — заявила она в интервью радиостанции "Эхо Москвы", которое транслировалось на YouTube.
По словам Нуланд, в "частных беседах с Кремлём" Вашингтон всегда утверждает, что ядерное оружие нельзя применять никогда. Она добавила, что все россияне в отношении этого вопроса полностью согласны с лидерами двух стран.
Ранее Виктория Нуланд назвала условие для участия США в переговорах с Россией. По словам замгоссекретаря Соединённых Штатов, Вашингтон возобновит контакты с Москвой только после того, как президент РФ Владимир Путин выполнит просьбу американской стороны.
Напомним, что на днях глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А сегодня он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".
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