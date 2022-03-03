Путин и члены Совбеза почтили минутой молчания память военных РФ, погибших на Украине
Российский лидер обратился к участникам заседания почтить память военнослужащих, после чего поднялся. Его примеру последовали и остальные.
Путин и члены Совбеза почтили минутой молчания память военных РФ, погибших на Украине. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ во время заседания почтили минутой молчания российских военнослужащих, которые погибли, исполняя свой долг во время спецоперации на Украине.
"Прошу почтить память наших воинов, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине", — сказал Путин, после чего поднялся.
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © LIFE