Нарышкин: США надеются, что РФ "увязнет" в операции на Украине, но этого не будет

Также глава Службы внешней разведки России отметил, что Украина в будущем будет другой страной с другой историей.

Вашингтон рассчитывает, что Россия "увязнет" в операции на Украине, но этого не будет. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

"В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой операции и сгинем, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и АТР. Этого не будет: "Древнее прошло, теперь всё новое". Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история", — отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин заявил, что у ведомства есть данные о разработке Украиной ядерного оружия. Причём об этом знали и американцы, но они не препятствовали Незалежной.