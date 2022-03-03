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Опубликовано 3 марта 2022, 17:19
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Нарышкин: США надеются, что РФ "увязнет" в операции на Украине, но этого не будет

Также глава Службы внешней разведки России отметил, что Украина в будущем будет другой страной с другой историей.

Вашингтон рассчитывает, что Россия "увязнет" в операции на Украине, но этого не будет. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сообщает ТАСС.

"В Вашингтоне очень надеются, что мы увязнем в этой операции и сгинем, а они смогут спокойно заняться "зачисткой" Ближнего Востока, Евразии и АТР. Этого не будет: "Древнее прошло, теперь всё новое". Что касается будущего Украины, то его, разумеется, определят сами украинцы. Но это будет уже совсем другая Украина и другая история", — отметил глава СВР.

Кроме того, Нарышкин заявил, что у ведомства есть данные о разработке Украиной ядерного оружия. Причём об этом знали и американцы, но они не препятствовали Незалежной.

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Напомним, что на днях глава МИД России Сергей Лавров потребовал от США "вернуть домой" ядерное оружие из Европы. По его словам, сохраняется порочная практика совместных миссий с участием неядерных стран НАТО. А сегодня он заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский первыми завели разговор о возможности ядерной войны, тогда как Россия не строит свою политику по принципу "эскалация ради деэскалации".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Обложка © ТАСС / Алексей Никольский

Никита Осипов
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