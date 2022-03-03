"Горжусь, что я часть могучего народа": Путин высоко оценил подвиг офицера-десантника РФ в ходе "Операции Z" на Украине
Уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников. За это ранее ему было посмертно присвоено звание Героя России.
Путин — о героически погибшем в ходе "Операции Z" российском офицере-десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове. Видео © LIFE
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал подвиг героически погибшего в ходе "Операции Z" на Украине российского офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Напомним, что боец последней гранатой подорвал себя и пытавшегося захватить его противника.
"Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. <...> Я горжусь, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза.
Ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя России за "Операцию Z" на Украине. Как отметил российский лидер, военный совершил подвиг, так как знал, что имеет дело с неонацистами, и попросту не мог поступить иначе.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
Кадр из видео © LIFE