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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 17:30
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"Горжусь, что я часть могучего народа": Путин высоко оценил подвиг офицера-десантника РФ в ходе "Операции Z" на Украине

Уроженец Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов последней гранатой подорвал себя и пытавшихся захватить его противников. За это ранее ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Путин — о героически погибшем в ходе "Операции Z" российском офицере-десантнике Нурмагомеде Гаджимагомедове. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал подвиг героически погибшего в ходе "Операции Z" на Украине российского офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова. Напомним, что боец последней гранатой подорвал себя и пытавшегося захватить его противника.

"Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. <...> Я горжусь, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ
Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ

Ранее Лайф сообщал, что Путин присвоил Гаджимагомедову звание Героя России за "Операцию Z" на Украине. Как отметил российский лидер, военный совершил подвиг, так как знал, что имеет дело с неонацистами, и попросту не мог поступить иначе.

Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Кадр из видео © LIFE

Наталья Исакова
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