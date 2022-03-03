"Горжусь, что я часть могучего народа": Путин высоко оценил подвиг офицера-десантника РФ в ходе "Операции Z" на Украине

"Я русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. <...> Я горжусь, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России", — сказал глава государства на совещании с постоянными членами Совбеза.