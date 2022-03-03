Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 миллионов рублей
Дополнительные выплаты в размере трёх миллионов получат военнослужащие, получившие контузию или ранение. Есть и ещё ряд выплат, положенных им по закону.
Президент Владимир Путин на заседании Совбеза в четверг объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время спецоперации на Украине. По словам главы государства, они получат по пять миллионов рублей дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам.
"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего", — перечислил глава государства, добавив, что необходимо установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего в размере пяти миллионов рублей.
Путин отметил, что все военнослужащие, раненные при проведении операции, тоже получат соответствующие выплаты. Речь идёт как о страховке, так и о единовременном пособии за ранение, травму или контузию.
"Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию", — отметил российский лидер.
Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.
Ранее Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Кроме того, на заседании Совбеза российский лидер рассказал, что специальная военная операция идёт "строго в соответствии с графиком".
Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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