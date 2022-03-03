Семьи погибших на Украине российских военных получат дополнительно по 5 миллионов рублей

Дополнительные выплаты в размере трёх миллионов получат военнослужащие, получившие контузию или ранение. Есть и ещё ряд выплат, положенных им по закону.

Президент Владимир Путин на заседании Совбеза в четверг объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время спецоперации на Украине. По словам главы государства, они получат по пять миллионов рублей дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам.

"Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего", — перечислил глава государства, добавив, что необходимо установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего в размере пяти миллионов рублей.

Путин отметил, что все военнослужащие, раненные при проведении операции, тоже получат соответствующие выплаты. Речь идёт как о страховке, так и о единовременном пособии за ранение, травму или контузию.

"Если военнослужащий, проходящий службу по контракту, из-за ранения будет признан негодным к военной службе, он получит единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей, а в случае инвалидности — ежемесячную денежную компенсацию", — отметил российский лидер.

Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительные выплаты военнослужащим Минобороны, военнослужащим и сотрудникам других силовых ведомств, участвующим в операции и получившим ранения, по 3 миллиона рублей.