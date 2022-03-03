Завершился второй раунд переговоров России и Украины, анонсирован третий

Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о совместном обеспечении гумкоридоров.

В Беловежской Пуще завершились переговоры России и Украины. Как рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев "не получил результатов, на которые рассчитывал".

Тем не менее Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о совместном обеспечении гумкоридоров для эвакуации мирного населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв.