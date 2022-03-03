Завершился второй раунд переговоров России и Украины, анонсирован третий
Стороны договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о совместном обеспечении гумкоридоров.
В Беловежской Пуще завершились переговоры России и Украины. Как рассказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев "не получил результатов, на которые рассчитывал".
Тем не менее Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о совместном обеспечении гумкоридоров для эвакуации мирного населения и доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточённых боёв.
Анонсирован третий раунд переговоров, стороны продолжат процесс в ближайшие сроки.
Минувшей ночью стало известно, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины на фоне военной "Операции Z" состоится, однако они пройдут не в Беловежской Пуще, как сообщалось ранее. Украинская делегация запросила смену места переговоров. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским — помощником президента России — ждала коллег из Киева в Беловежской Пуще со вчерашнего дня. В итоге переговоры начались около 18:00 мск.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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