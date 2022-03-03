Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов по сбору информации о российских военных
В ведомстве отметили, что соответствующий запрос уже отправлен в руководству мессенджера. Кроме того, данные переданы в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.
Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении ботов, собирающих информацию о военнослужащих Вооружённых сил РФ, которые якобы погибли или попали в плен в ходе "Операции Z" на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине", — говорится в сообщении ведомства.
В Роскомнадзоре отметили, что требование об удалении выявленных ресурсов уже отправлено в Telegram. Кроме того, информация передана в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.
Ранее стало известно, что комитет Госдумы одобрил поправку о лишении свободы вплоть до 15 лет за фейки о действиях российских военных в ходе "Операции Z" на Украине. Поясним, что это максимальный срок наказания, который грозит в том случае, если распространение лжи повлекло "тяжкие последствия".
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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