Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить ботов по сбору информации о российских военных

В ведомстве отметили, что соответствующий запрос уже отправлен в руководству мессенджера. Кроме того, данные переданы в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.

Роскомнадзор направил в Telegram требование об удалении ботов, собирающих информацию о военнослужащих Вооружённых сил РФ, которые якобы погибли или попали в плен в ходе "Операции Z" на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор выявляет интернет-ресурсы, в том числе телеграм-боты, предлагающие получить информацию о военнослужащих ВС РФ, якобы находящихся в списках пленных или погибших в ходе специальной операции на Украине", — говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что требование об удалении выявленных ресурсов уже отправлено в Telegram. Кроме того, информация передана в следственные органы для привлечения к ответственности злоумышленников.