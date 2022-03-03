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Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 17:59

Путин: Украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

При этом, по словам российского лидера, радикалы специально удерживают гражданских в населённых пунктах и не позволяют им эвакуироваться, хотя РФ предоставила гумкоридоры во всех зонах столкновений.

Украинские националисты и иностранные наёмники в ходе боевых действий прикрываются мирными жителями как щитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и нацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", — сказал глава государства.

Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ
Путин: Никогда не откажусь от убеждения, что русские и украинцы — один народ

При этом, по словам Путина, радикалы специально удерживают гражданских в населённых пунктах и не позволяют им эвакуироваться. В лучшем случае людям предлагают покинуть территорию Незалежной через украинско-польскую границу, тем самым подвергая их большому риску.

"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать", — добавил российский лидер.

Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану
Путин: Спецоперация на Украине идёт по плану

Ранее Путин сообщил о присвоении первого звания Героя России за спецоперацию на Украине, к сожалению, посмертно. Речь идёт о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове, который получил тяжёлое ранение, но сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя.


Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что в настоящее время Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Наталья Исакова
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