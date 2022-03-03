Путин: Украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом

При этом, по словам российского лидера, радикалы специально удерживают гражданских в населённых пунктах и не позволяют им эвакуироваться, хотя РФ предоставила гумкоридоры во всех зонах столкновений.

Украинские националисты и иностранные наёмники в ходе боевых действий прикрываются мирными жителями как щитом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

"То, что мы воюем именно с неонацистами, показывает сам ход боевых действий. Националистические и нацистские формирования, а среди них есть и иностранные наёмники, в том числе и с Ближнего Востока, прикрываются мирными гражданами как живым щитом", — сказал глава государства.

При этом, по словам Путина, радикалы специально удерживают гражданских в населённых пунктах и не позволяют им эвакуироваться. В лучшем случае людям предлагают покинуть территорию Незалежной через украинско-польскую границу, тем самым подвергая их большому риску.

"Наши военнослужащие предоставили коридоры во всех без исключения зонах столкновений, обеспечили транспорт, чтобы у мирных людей, иностранных граждан была возможность выехать в безопасное место. Вновь подчеркну, националисты не дают этого сделать", — добавил российский лидер.