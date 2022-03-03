Дубль Лисаковича принёс "Рубину" победу над "Ротором" в 1/8 финала Кубка России
Оба гола белорусский новичок команды забил с пенальти.
Казанский "Рубин" победил волгоградский "Ротор" в 1/8 финала Кубка России по футболу. Состоявшаяся на "Ак Барс арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 12-й минуте Роман Минаев вывел "Ротор" вперёд. После этого дубль оформил белорусский новичок "Рубина" Виталий Лисакович, дважды отличившийся с пенальти.
Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания" и красноярский "Енисей". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.
Кубок России по футболу
1/8 финала
"Рубин" – "Ротор" — 2:1
Голы: Минаев 12' (0:1), Лисакович 27', с пенальти (1:1), Лисакович 73', с пенальти (2:1)
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