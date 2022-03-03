Дубль Лисаковича принёс "Рубину" победу над "Ротором" в 1/8 финала Кубка России

Казанский "Рубин" победил волгоградский "Ротор" в 1/8 финала Кубка России по футболу. Состоявшаяся на "Ак Барс арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Роман Минаев вывел "Ротор" вперёд. После этого дубль оформил белорусский новичок "Рубина" Виталий Лисакович, дважды отличившийся с пенальти.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания" и красноярский "Енисей". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.