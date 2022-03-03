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3 марта, 17:57

Дубль Лисаковича принёс "Рубину" победу над "Ротором" в 1/8 финала Кубка России

Оба гола белорусский новичок команды забил с пенальти.

Казанский "Рубин" победил волгоградский "Ротор" в 1/8 финала Кубка России по футболу. Состоявшаяся на "Ак Барс арене" встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 12-й минуте Роман Минаев вывел "Ротор" вперёд. После этого дубль оформил белорусский новичок "Рубина" Виталий Лисакович, дважды отличившийся с пенальти.

Ранее в четвертьфинал Кубка России вышли московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также владикавказская "Алания" и красноярский "Енисей". Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт в пятницу, 4 марта.

"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

"Енисей" разгромил в Москве "Локомотив" и вышел в четвертьфинал Кубка России

Кубок России по футболу

1/8 финала

"Рубин" – "Ротор" — 2:1

Голы: Минаев 12' (0:1), Лисакович 27', с пенальти (1:1), Лисакович 73', с пенальти (2:1)

Обложка © ФК "Рубин"

Роман Фейгин

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