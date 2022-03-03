Мединский: Россия и Украина договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня

Эти итоги встречи в Беловежской Пуще подтвердил также советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

В ходе переговоров в Беловежской Пуще, которые завершились несколько минут назад, Россия и Украина обсудили три вопроса и договорились создать гуманитарные коридоры для выхода населения. Об этом рассказал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

"Во время второго раунда переговоров обсудили три вопроса. Первый вопрос военный, второй — международно-гуманитарный, третий вопрос о будущем политическом урегулировании конфликта", — отметил он.

Мединский добавил, что Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров для выхода населения и возможном временном прекращении огня.

Эти итоги переговоров подтвердил также советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Киев "не получил результатов, на которые рассчитывал", однако получилось достаточно подробно "обсудить гуманитарный аспект".