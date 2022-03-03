Путин: Украинские неонацисты берут в заложники иностранных студентов
Кроме того, в МИД РФ возмутились, что солдаты ВСУ заблокировали выход бангладешского сухогруза из порта и уже несколько дней держат экипаж в качестве "живого щита".
Неонацисты на Украине берут в заложники граждан зарубежных государств, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.
"Они ещё и взяли заложников — иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине", — сказал он.
Путин также напомнил, как свыше трёх тысяч граждан Индии, по большей части студентов, держали больше суток на железнодорожном вокзале в Харькове, а многих продолжают удерживать до сих пор, в том числе более 500 человек в городе Сумы.
"Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения", — уточнил российский лидер.
Кроме того, в МИД РФ сегодня сообщили, что солдаты ВСУ используют в качестве живого щита экипаж сухогруза из Бангладеша "Банглар Самриддхи".
"Выражаем возмущение в связи с действиями украинских военных, которые вопреки международным нормам уже несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море и, заминировав акваторию порта, по сути, используют иностранных гражданских моряков в качестве живого щита", — говорится в документе.
Ранее в Минобороны России предупредили, что Запад нарастил количество иностранных наёмников для Украины. Представитель министерства Игорь Конашенков порекомендовал иностранцам не спешить и тщательно взвесить риски, прежде чем отправляться на территорию Незалежной.
Лайф напоминает, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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