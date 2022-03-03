Путин: Украинские неонацисты берут в заложники иностранных студентов

Кроме того, в МИД РФ возмутились, что солдаты ВСУ заблокировали выход бангладешского сухогруза из порта и уже несколько дней держат экипаж в качестве "живого щита".

Неонацисты на Украине берут в заложники граждан зарубежных государств, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

"Они ещё и взяли заложников — иностранных граждан, в том числе тысячи молодых людей, студентов, которые проходили обучение на Украине", — сказал он.

Путин также напомнил, как свыше трёх тысяч граждан Индии, по большей части студентов, держали больше суток на железнодорожном вокзале в Харькове, а многих продолжают удерживать до сих пор, в том числе более 500 человек в городе Сумы.

"Неонацисты открыли огонь и по китайским студентам, которые пытались выехать из Харькова, двое из них получили ранения", — уточнил российский лидер.

Кроме того, в МИД РФ сегодня сообщили, что солдаты ВСУ используют в качестве живого щита экипаж сухогруза из Бангладеша "Банглар Самриддхи".

"Выражаем возмущение в связи с действиями украинских военных, которые вопреки международным нормам уже несколько дней не позволяют бангладешскому сухогрузу выйти в море и, заминировав акваторию порта, по сути, используют иностранных гражданских моряков в качестве живого щита", — говорится в документе.