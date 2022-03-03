Зеленский: Вступление в Евросоюз не является сейчас для Украины приоритетной задачей
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Президент Незалежной заявил, что в данный момент его больше всего беспокоит безопасность страны и российская операция. Однако решение организации будет говорить о её отношении к Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что вступление в Евросоюз не является в настоящее время для Незалежной приоритетной задачей, но решение этого вопроса покажет отношение к его стране.
"Я думаю, членство Украины в ЕС — это не главный приоритет сейчас, всё же прежде всего — безопасность и война. Но это отношение к тебе [стране], и оно важно", — сказал он.
А ранее заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней заявку в ЕС подаст Молдавия, сообщила президент республики Майя Санду вместе с главой парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.