ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 марта 2022, 18:50
3474

Зеленский: Вступление в Евросоюз не является сейчас для Украины приоритетной задачей

Обложка © ТАСС / Ukrainian President&#x27;s Office / ZUMA Press Wire Service

Обложка © ТАСС / Ukrainian President's Office / ZUMA Press Wire Service

Президент Незалежной заявил, что в данный момент его больше всего беспокоит безопасность страны и российская операция. Однако решение организации будет говорить о её отношении к Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что вступление в Евросоюз не является в настоящее время для Незалежной приоритетной задачей, но решение этого вопроса покажет отношение к его стране.

"Я думаю, членство Украины в ЕС — это не главный приоритет сейчас, всё же прежде всего — безопасность и война. Но это отношение к тебе [стране], и оно важно", — сказал он.

Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро
Еврокомиссия передаст Украине 1,2 миллиарда евро

А ранее заявку на предоставление стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз подписал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он назвал это этапом, который "открывает новую страницу истории и продолжает усилия предков". Следом за ней заявку в ЕС подаст Молдавия, сообщила президент республики Майя Санду вместе с главой парламента Игорем Гросу и премьер-министром Натальей Гаврилицей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. Все эти действия Киева происходят на фоне специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал: речи о военной оккупации Украины не идёт. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

BannerImage
Ирина Мусина
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar