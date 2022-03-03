Зеленский: Вступление в Евросоюз не является сейчас для Украины приоритетной задачей

Президент Незалежной заявил, что в данный момент его больше всего беспокоит безопасность страны и российская операция. Однако решение организации будет говорить о её отношении к Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью иностранным журналистам заявил, что вступление в Евросоюз не является в настоящее время для Незалежной приоритетной задачей, но решение этого вопроса покажет отношение к его стране.

"Я думаю, членство Украины в ЕС — это не главный приоритет сейчас, всё же прежде всего — безопасность и война. Но это отношение к тебе [стране], и оно важно", — сказал он.